Stefano Bettarini ha rivelato il motivo della rottura con Dayane Mello dopo la liaison nata all'Isola dei Famosi nel 2017

Sicuramente molti ricorderanno che Dayane Mello e Stefano Bettarini ebbero una breve liaison in Honduras, sul set de L’Isola dei Famosi del 2017. Peraltro a breve i due si ritroveranno insieme nella casa del Grande Fratello Vip. Ma come mai il loro amore è naufragato?

A svelare i motivi della rottura tra la modella brasiliana e l’ex marito di Simona Ventura è stato Gabriele Parpiglia sull’ultimo numero del settimanale “Chi”.

Pare infatti che mentre Bettarini le mandava dolci messaggi al termine di ogni puntata, la Mello, già eliminata dal reality, amoreggiasse in una nota discoteca milanese con un giocatore di basket. L’ex calciatore della Fiorentina, venuto a conoscenza del tradimento, mise alle strette l’attuale gieffina ottenendo infine la cruda e nuda verità.

Stefano Bettarini commenta Dayane

Un paio di settimane fa, Stefano Bettarini si è trovato peraltro a commentare l’esperienza di Dayane Mello nella casa più spiata d’Italia.

Il tono delle sue parole è apparso parecchio seccato, precisando come secondo lui la donna sia alla ricerca di una relazione qualsiasi pur di far parlare di sé. “Mi sembrava che prima avesse provato a stringere rapporti con Francesco, ma lui ha fatto la parte di Pierpaolo con la Gregoraci. Appena ha visto il messaggio della madre, si è subito tirato indietro”. Cosa succederà dunque ora che l’ex inviato di Alessia Marcuzzi è in procinto di varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà, incontrando così inevitabilmente la sua ex fiamma?