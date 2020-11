Dayana Mello si è sfogata con Francesco Oppini per le frasi shock da lui pronunciate nella casa del GF Vip.

Dayana Mello si è sfogata contro Francesco Oppini, che nella diretta del 2 novembre ha rischiato di essere squalificato dal Grande Fratello Vip per le frasi shock pronunciate contro di lei e Flavia Vento.

Dayana Mello contro Oppini

Benché Francesco Oppini abbia chiesto scusa in diretta tv per le frasi pronunciate contro Dayane Mello e Flavia Vento in diretta tv, anche la modella brasiliana (così come la showgirl italiana) si è scagliata contro di lui nella casa del reality show: “No, deve stare attento.

Ho una figlia a casa, capisci? Una figlia che sa la persona che sono. Mia figlia ha 6 anni, però può sentire cose da altri. Ci vuole un po’ di attenzione. Che immagine passa di me? Solo perché ho una mentalità diversa. Capisci?”. Nei giorni scorsi la modella era stata al centro di una pessima battuta anche da parte del suo ex, Mario Balotelli, che a seguire si era scusato in diretta social.

Anche Flavia Vento si è scagliata contro Francesco Oppini per quanto affermato su di lei nella casa del reality show e in un post ha scritto “vergogna”, menzionando proprio l’accaduto. La madre del gieffino, la showgirl Alba Parietti, si è detta concorde con un’eventuale squalifica da parte del programma ma ha anche detto di non essere d’accordo con tutti i leoni da tastiera che in queste ore si sono scagliati contro di lui a mezzo social.