Rita Dalla Chiesa ha preso le difese di Elisabetta Gregoraci e ha scritto un post al vetriolo contro Antonella Elia.

Nella diretta del 2 novembre al Grande Fratello Vip Antonella Elia si è scagliata contro Elisabetta Gregoraci. A prendere le difese della showgirl ex moglie di Flavio Briatore ci ha pensato inaspettatamente Rita Dalla Chiesa.

Rita Dalla Chiesa contro Antonella Elia

Al Grande Fratello Vip Antonella Elia si è scagliata contro Elisabetta Gregoraci dandole della “falsa” e della “gatta morta”. Le critiche mosse dall’opinionista alla showgirl non sono state affatto gradite da Rita Dalla Chiesa, che ha replicato con un post al vetriolo via social: “Ma chi è che finge davvero al Grande Fratello Vip Adesso basta attaccarla su Flavio Briatore. Troppo facile. Trovate un altro sistema per finire sotto i riflettori.

E meno male che le donne dovrebbero essere solidali fra di loro. Ma che iene”, ha scritto Rita Dalla Chiesa in un tweet chiaramente indirizzato ad Antonella Elisa che, per il momento, non ha replicato.

Nelle ultime ore al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci si è sfogata a sua volta contro Guenda Goria, che invece ha rilasciato un’intervista contro di lei non appena è stata eliminata dalla casa del GF Vip. Durante la partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini l’ex moglie di Briatore ha ricevuto numerose critiche per i suo atteggiamenti all’interno della casa, ma al momento il popolo del web sembra essersi diviso e non tutti hanno gradito ciò che Antonella Elia e Guenda Goria hanno detto contro di lei.