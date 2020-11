Un'altra popolare professionista della tv è risultata positiva al Covid-19: il suo programma domenicale è stato per ora sospeso

Un’altra popolare conduttrice è entrata a far parte della lista di presentatori televisivi che si sono ammalati di Covid. In questo caso, tuttavia, non sono state previste sostituzioni o conduzioni in remoto, visto che il suo programma è stato direttamente sospeso.

Stiamo parlando della bravissima Camila Raznovich, noto volto di Rai Tre dove ogni domenica intrattiene il pubblico da casa con l’apprezzato programma Kilimingiaro, portato al successo da Licia Colò ormai diversi anni fa.

Visualizza questo post su Instagram Va così…. Un post condiviso da camilaraznovich (@camilaraznovich) in data: 31 Ott 2020 alle ore 6:54 PDT

Già qualche giorno fa, la conduttrice milanese di origini argentine aveva postato sui social un video dove dichiarava la sospensione dello show in via precauzionale, considerate le sue condizioni di salute. Poche ore fa, sul profilo Instagram di Camila, è poi apparso un video dove la donna ha annunciato, suo malgrado, di essere risultata positiva al Coronavirus.

Visualizza questo post su Instagram Ecco. #covid_19 #isolation #seeyallsoon #❤️ Un post condiviso da camilaraznovich (@camilaraznovich) in data: 3 Nov 2020 alle ore 7:45 PST

Camila Raznovich è solo una dei tanti professionisti della tv a essere stata contagiata dal virus. Dopo Gerry Scotti, Ilary Blasi, Piero Chiambretti, Paola Perego e Giorgia Rossi è stata infatti anche la volta di Valentino Picone, Alessandro Cattelan e Carlo Conti.