Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono ai ferri corti e l'ex velino si è offeso per una frase detta dalla showgirl su di lui.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono ormai ai ferri corti. L’ex velino ha detto alla showgirl di voler interrompere il loro rapporto e lei, ferita, lo ha offeso.

Elisabetta contro Pierpaolo al GF Vip

La relazione tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli è ormai agli sgoccioli: la showgirl ha sempre opposto resistenza al corteggiamento dell’ex velino, che fin dal suo ingresso nella casa del GF Vip le ha fatto intendere di provare dei sentimenti per lei.

Inizialmente sembrava che i due si fossero assestati su un “rapporto d’amicizia”, ma l’equilibrio è durato ben poco: Pierpaolo dopo la diretta del GF Vip ha detto alla showgirl di non sentirsi suo amico e di non voler portare avanti la relazione senza potersi aspettare qualcosa di più.

Nella notte la showgirl si è sfogata contro di lui affermando: “Solo il velino puoi fare”, frase che ovviamente non ha mancato di ferire Pretelli.

L’ex velino ha cercato conforto nell’amico Andrea Zelletta, che a tal proposito gli ha detto: Magari era agitata. Però non ti offendere, alla fine io sono un ex tronista e sono qui per questo. Secondo te se continuavo a fare il modello di Armani mi calcolavano? Mi hanno voluto solo per Uomini e Donne. E tu perché sei qui dentro? Perché sei stato un velino, dai non c’è niente di male ci sta”.

Come andranno a finire le cose tra la Gregoraci e Pierpaolo? Al momento tutti sono convinti che tra i due le cose non proseguiranno una volta che saranno entrambi fuori dal reality show.