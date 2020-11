Sergio Matteucci, noto doppiatore, è morto all'età di 89 anni.

Sergio Matteucci, il telecronista di “Holly e Benji” e “Mila e Shiro”, è morto a Roma mercoledì 4 novembre. Il noto doppiatore è diventato, negli ultimi decenni, una delle voci più amate dei bambini, grazie al suo lavoro nei cartoni animati giapponesi, tra cui anche anche “Sampei”, “Lady Oscar” e “Candy Candy”.

La sua carriera, tuttavia, è molto lunga. È scomparso all’età di 89 anni.

La carriera da doppiatore di Sergio Matteucci

Sergio Matteucci è nato il 31 agosto 1931 e ha dedicato tutta la sua vita al doppiaggio. Per molti il nome non sarà noto, ma la voce senza dubbio sì. Per lo più viene conosciuto come il telecronista di “Holly e Benji” e “Mila e Shiro“. Per anni ha raccontato gli infiniti match di calcio e pallavolo andati in scena nelle innumerevoli puntate dei due cartoni animati giapponesi.

Era lui stesso a creare i testi delle telecronache oppure ad andare a braccio in base alle azioni. Tantissimi bambini hanno sognato grazie ai suoi racconti, con quelle immagini appassionanti talvolta a rallentatore.

I cartoni animati, tuttavia, non sono gli unici prodotti a cui Sergio Matteucci ha prestato la sua voce. Per anni ha prestato la sua voce al programma “Domenica Sprint” per i servizi dall’Olimpico di Roma. Nell’annata 1982-83, invece, è stato persino un telecronista vero riepilogando i momenti salienti delle gare di Serie A delle squadre romane nel corso di “Tutto il calcio minuto per minuto“, in onda sulla Rai.

Nel cinema ha anche doppiato personaggi di film famosissimi degli anni ’80 come “Rocky II“, “Scarface“, “Cindarella Man” o “Toro Scatenato“.

Doppiatore sul piccolo e grande schermo, telecronista e speaker giornalistico. Una voce multiforme che, senza dubbio, mancherà sul palcoscenico artistico dell’Italia.