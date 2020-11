Massimo Boldi: “In pensione? Col c*** che ci vado”

Massimo Boldi ha confessato di trovare demenziale l'idea di chiudere in casa gli over 70 per l'emergenza Coronavirus.

Massimo Boldi ha detto la sua in merito dell’idea di “recludere” gli over 70 in casa a causa dell’emergenza Coronavirus e del suo ultimo film, Natale su Marte, dove interpreta il figlio di Christian De Sica.

Massimo Boldi: la confessione sulla pensione

Massimo Boldi ha affermato di essere contrario all’idea di chiudere in casa gli over 70 visto che lui, a 75 anni compiuti, sarebbe pieno di vita e la pensione – a suo avviso – sarebbe questione lontana. “Sono molto contento che questa idea demenziale sia stata messa in campo”, ha affermato a proposito degli over 70, aggiungendo anche che nell’ultimo film in cui ha recitato, Natale su Marte, nonostante la sua età interpreterà a sorpresa il figlio di Christian De Sica.

“Diciamo che mi sento come Mickey Rooney, il grande attore americano per sempre bambino. Sicuramente non un pensionato. In pensione col cazzo che ci vado!”, ha dichiarato l’attore, che sui social posta foto di modelle e non si risparmia dal fare commenti piccanti a Chiara Ferragni e ad altre vip. Quanto alle sue avances alle belle donne Boldi si è paragonato a Silvio Berlusconi e a Flavio Briatore affermando: “Noi ultra-settantenni abbiamo una marcia in più con le ragazze, basta vedere Briatore e Berlusconi.”

A Dagospia, che gli ha chiesto cosa ne pensassero le sue figlie del suo atteggiamento, l’attore ha risposto che le sue tre ragazze (tutte nate dal matrimonio con Marisa Selo) sono l’amore della sua vita.

Di recente l’attore è tornato single dopo la fine della sua storia d’amore con Irene Fornaciari, fidanzata di 34 anni più giovane di lui, a cui era legato da circa 2 anni.