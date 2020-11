Stefano Bettarini e la fidanzata Nicoletta Larini sono in crisi? Secondo un rumor lui si sarebbe avvicinato a Giulia Salemi.

Secondo un’indiscrezione diventata sempre più insistente nelle ultime ore Stefano Bettarini sarebbe in crisi con la fidanzata Nicoletta Larini e tra lui e Giulia Salemi – che starebbe alloggiando nel suo stesso albergo in attesa di entrare al GF Vip – ci sarebbe stato un avvicinamento.

Stefano Bettarini e la fidanzata in crisi

Stefano Bettarini è in crisi con la fidanzata? Al momento sui social circola un’indiscrezione secondo cui l’ex calciatore, nello stesso albergo di Giulia Salemi, avrebbe iniziato a conoscere meglio l’ex fidanzata di Francesco Monte. Al momento la voce non trova conferme e anzi, non appena ha iniziato a gonfiarsi in rete sia Bettarini che Nicoletta Larini hanno condiviso sui social una foto dove appaiono più innamorati che mai, segno che forse abbiano voluto smentire così il rumor.

L’ingresso di Stefano Bettarini e Giulia Salemi al GF Vip è stato rimandato perché Selvaggia Roma, che sarebbe dovuta entrare nel reality con loro, all’ultimo era risultata positiva al Coronavirus.

Sembra che i due dovrebbero entrare nella Casa al più presto, mentre l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo dovrà aspettare l’esito di due tamponi negativi (e rispettare come i due un periodo di isolamento preventivo per evitare contagi all’interno della Casa).