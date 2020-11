Francesco Chiofalo, trapianto di barba: “Era impressionante”

I dettagli del trapianto di barba effettuato da Francesco Chiofalo.

Francesco Chiofalo si è recato a Istanbul per effettuare un intervento chirurgico. Dopo un momento di mistero iniziale, ha deciso di svelare che si è trattato di un trapianto di barba. I dettagli li ha svelati lui stesso nelle sue storie su Instagram, dove ha ammesso di aver sempre desiderato avere la barba, che non gli è mai cresciuta come avrebbe voluto.

Il ragazzo ha, però, confessato di non vedere ancora dei miglioramenti.

Ve lo lascio qui pic.twitter.com/3DIF319ISx — REMEMBER THAT THE WOLF NEVER SLEEPS. 🍓🐍 (@screnni) November 6, 2020

Il racconto di Francesco Chiofalo

“Ho fatto un trapianto di barba e, c***o, per ora non mi vedo molto migliorato.

Diciamo che quando uno si fa un’operazione di chirurgia estetica si dovrebbe veder migliorato. Invece più guardo dentro lo schermo e più mi viene un colpo e penso che vi stia prendendo un colpo anche a voi per quanto sono cambiato in peggio” ha spiegato Francesco Chiofalo, che ha aggiunto di accettare il fatto di dover rimanere così per diverso tempo. L’uomo ha voluto mostrare il suo volto, dichiarando di non vergognarsi di tutto in quanto si tratta di una situazione provvisoria.

“Non ve l’ho fatto vedere da subito perché era troppo impressionante” ha aggiunto, spiegando di non riuscire neppure a ridere.

“Volevo avere la barba da sempre. Io non ce l’avevo come tutti gli altri ragazzi. Vedevo che ce l’avevano pure i peggio c******i, ma io no. E quindi volevo averla. Perché era un mio desiderio. Per cui me la sono fatta trapiantare chirurgicamente. Perché poi il fatto di non avere la barba era una cosa che a me mi faceva star male.

Lo so, sembra una cosa stupida ma ognuno è fatto a modo suo. Perché io la voglio, come ce l’hanno tutti gli altri maschi. La voglio anche io” ha spiegato Francesco Chiofalo. “La chirurgia estetica nasce per questo motivo, no? Per farci sentire meglio con noi stessi. Lo so che adesso non sembro una persona che sta bene con se stessa. Sembra che io stia male. Ma vi assicuro che sono contentissimo di aver fatto questa cosa.

E non vedo l’ora di avere la faccia ripresa, con la mia bella barba folta. Aspetterò che la mia faccia torni normale, per vedere il risultato di questa operazione per cui ho fatto tanti sacrifici. Sono andato all’estero…E non vedo l’ora di vedermi con una bella barba” ha aggiunto l’ex protagonista di Temptation Island, a cui ha partecipato con Selvaggia Roma.