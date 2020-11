GF Vip, bacio tra Del Vesco e Mello: “Colpo di fulmine”

Dayane Mello e Adua Del Vesco hanno creato un rapporto di amicizia molto stretto.

Questa edizione del Grande Fratello Vip non annoia mai, anzi è sempre ricca di grandi colpi di scena. Tra Adua Del Vesco, alias Rosalinda Cannavò, e Dayane Mello è nata un’amicizia davvero molto speciale. Le due donne si sono conosciute all’interno della casa più spiata d’Italia e hanno costruito un rapporto molto stretto, tanto da arrivare al bacio.

Bacio Del Vesco e Mello

Il rapporto tra Dayane Mello e Adua Del Vesco è sempre più intimo. Un’amicizia nata da poco ma che, complice la convivenza, è in continua crescita.

Le due concorrenti del Grande Fratello Vip hanno stretto questo rapporto molto intenso, tanto da arrivare a scambiarsi effusioni che hanno fatto molto chiacchierare al di fuori della Casa. Durante la notte di Halloween, le due concorrenti si sono scambiate dei baci davvero molto importanti, tanto che hanno spinto Alfonso Signorini ad indagare un po’ di più su questa amicizia così speciale.

Le due protagoniste hanno subito smentito qualsiasi voce che le vuole insieme, precisando che il loro è stato un puro e semplice colpo di fulmine in amicizia.

“L’amicizia è un po’ come l’amore: il sentimento che ci unisce è fortissimo, Dayane è forse l’amica più importante che ho avuto nella mia vita, è strano ad averla trovata qua dentro. Tra me e lei è stato come un colpo di fulmine, come nell’amore, sono sicura che durerà anche fuori questa bellissima amicizia” ha spiegato Adua Del Vesco. “Adua è il mio sole qua dentro, è tutto per me, la amo tantissimo: guai a chi me la tocca” ha aggiunto Dayane Mello, confermando che il loro è un rapporto basato sulla stima e sull’affetto.