Le parole strazianti della conduttrice per il suo grande amico.

La notizia improvvisa della morte di Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh, ha sconvolto tutti, sia i fan della band che tutti quei personaggi che lo avevano conosciuto di persona. Una notizia data subito dall’amico Bobo Craxi su Twitter, che ha lasciato tutti senza parole.

I suoi più cari amici non avevano rivelato che era ricoverato all’ospedale da un po’ di tempo, nella speranza che si riprendesse. La reazione di Barbara D’Urso a questa notizia ha toccato il cuore di tutti.

Il messaggio di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso è davvero disperata. La notizia della morte di Stefano D’Orazio l’ha toccata profondamente, lasciandola sotto shock. Lo storico volto dei Pooh è mancato ieri, 6 novembre, in tarda serata e in poco tempo è arrivato l’annuncio anche sui social network. Durante la puntata di Tale e Quale Show, appena è arrivata la notizia, è stato ricordato e salutato, tra la commozione di tutti.

La conduttrice ha voluto esprimere tutta la sua tristezza e il suo dolore con un post su Twitter. Una foto di qualche anno fa in cui lei e Stefano erano abbracciati ad una festa.

“Sono disperata… un pezzo del mio cuore #stefanodorazio” ha scritto come didascalia Barbara D’Urso. Poche e semplici parole, che riescono ad esprimere alla perfezione tutto il dolore che sta provando la conduttrice, e tutti gli amici del batterista, che era considerato da tutti come una delle persone in assoluto più simpatiche.

“Io per te ero ‘Ursus’ e tu per me ‘Orazio’…Hai visto crescere i miei figli..Natali e Natali passati insieme…e non solo…sei stato il primo a correre a Napoli un attimo dopo che il mio papà mi aveva lasciato…mi hai voluto come tua testimone quando hai sposato Titti…che ti ama tanto…ed ora come faremo? Come? Disperata. Punto” ha scritto, ancora, la D’Urso su Instagram.