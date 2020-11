Patrizia De Blanck ha candidamente confessato di aver infranto il regolamento del Grande Fratello Vip: cosa succederà ora alla contessa?

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando è stata la donna più nominata, con ben 4 voti da parte delle sue coinquiline. Tuttavia una di loro ha parecchio insospettito il pubblico da casa per via di una precisa dichiarazione subito dopo le nomination palesi.

Si tratta nello specifico di Patrizia De Blanck, la cui motivazione è apparsa molto strana. La contessa ha infatti palesato di aver votato la showgirl romana per via di una piccola discussione, precisando poi: “Visto che stasera l’hanno nominata tutti, la nomino pure io. Tanto un voto in più o uno in meno non cambia molto“.

Anche Antonella Elia, dallo studio del Gf, ha notato la frase della nobildonna e l’ha fatto presente ad Alfonso Signorini.

Il conduttore ha provato a minimizzare, tuttavia sui social la cosa non è passata sotto gamba. A puntata conclusa, ad ogni modo, è stata la stessa De Blanck a vuotare il sacco. La neo 80enne ha infatti confessato niente meno che alla stessa Stefania Orlando di aver infranto il regolamento tenendo in mano fino all’ultimo momento le foto di due concorrenti tra le quali scegliere. Poi avrebbe tirato fuori quella della ex moglie di Andrea Roncato perché ormai certa della sua nomination: “Volevo nominare Rosalinda, però ho visto che avevi già tutti i voti per te”.

Cosa accadrà ora alla concorrente più agée dei reality italiani? Saranno presi dei provvedimenti?