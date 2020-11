Giulia De Lellis ha violato il dpcm? Sui social i fan insorgono e una valanga di critiche travolge l'influencer.

Giulia De Lellis è stata travolta da una valanga di critiche perché nei giorni scorsi, nonostante il nuovo dpcm, avrebbe viaggiato tra Roma, Milano e la Franciacorta. La stessa influencer ha replicato via social.

Giulia De Lellis: la replica

In tanti hanno attaccato Giulia De Lellis via social affermando che l’influencer si sarebbe comportata in maniera sconsiderata viaggiando in giro per l’Italia per impegni di lavoro (o col nuovo presunto fidanzato, Carlo Beretta).

Dopo che i primi utenti l’hanno apertamente accusata via social, l’ex fidanzata di Andrea Damante è stata travolta da una vera e propria ondata di critiche a cui ha deciso di replicare in prima persona. “Per tutti quelli che mi chiedono dove sono ora: anch’io sono a casa e rispondo a tutte le persone che me lo stanno chiedendo. Perché in questi giorni mi trovo in una delle zone rosse.

Mamma mia che ansia! Tornerò presto a Roma, non solo, mi dovrò spostare per questo progetto”, ha dichiarato l’influencer, e ha aggiunto: “Ovviamente lo faccio con tutte le autorizzazioni che questo periodo richiede. Quindi non faccio nulla di illegale, naturalmente”.

Giulia De Lellis si è da poco trasferita a Milano, dove aveva provato a convivere con il fidanzato storico Andrea Damante. La liaison tra i due è nuovamente naufragata nel corso dell’estate e da poco lei avrebbe iniziato a frequentare Carlo Beretta, rampollo della famiglia Beretta.

I due non hanno ancora ufficializzato la liaison, ma sui social i fan sono impazienti di saperne di più.