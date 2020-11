Alessia Marcuzzi festeggia il suo 48esimo compleanno mettendo in mostra il suo fisico da urlo: la foto infiamma i social.

Alessia Marcuzzi ha festeggiato il suo 48esimo compleanno condividendo con i fan uno scatto dove la si vede “a testa in giù” durante una verticale. In tanti hanno fatto gli auguri e i complimenti alla showgirl.

Alessia Marcuzzi: il 48esimo compleanno

“48 anni e non sentirli” è il caso di dire per Alessia Marcuzzi, che ha festeggiato il suo 48esimo compleanno condividendo con i fan uno scatto dove la si vede intenta a fare la verticale. Il fisico perfetto della showgirl e la sua forma agile e snella ha subito ottenuto centinaia di complimenti da parte dei fan, che ovviamente hanno colto l’occasione anche per farle gli auguri.

A causa dell’emergenza Coronavirus Alessia Marcuzzi sarà costretta a festeggiare il suo compleanno in casa, da sola col marito e i due figli (Tommaso Inzaghi e Mia Facchinetti). La conduttrice è tornata a Le Iene dopo ha aver scongiurato l’ipotesi di un suo contagio per Coronavirus. Sui social lei stessa ha aggiornato i suoi fan affermando che dopo un tampone risultato leggermente positivo si sarebbe sottoposta a un successivo tampone molecolare (risultato, con suo enorme sollievo, negativo).

La conduttrice si era sottoposta al tampone dopo che un’amichetta di sua figlia Mia era risultata positiva al Coronavirus. La conduttrice, sposata con Paolo Calabresi Marconi, ha avuto i suoi due figli dalle sue precedenti relazioni (quella con Simone Inzaghi e quella con Francesco Facchinetti). Oggi lei e i suoi famosi ex hanno un ottimo rapporto e continuano a frequentarsi come una qualsiasi “famiglia allargata”.