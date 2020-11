Andrea Iannone al Gf Vip? Le parole di Alfonso Signorini.

Notizia delle ultime settimane è quella dell’allungamento della quinta edizione del Grande Fratello Vip, fino al prossimo febbraio 2021. Ovviamente, per far fronte alle eliminazioni e alle molte puntate aggiunte al reality di Canale 5, il conduttore Alfonso Signorini ha già messo in moto la macchina per reclutare nuovi VIPPONI.

Stando alle sue parole, i nuovi concorrenti dovrebbero entrare nella casa più spiata d’Italia ad inizio dicembre prossimo. Tanti sono i nomi che stanno circolando. Si parla, ad esempio, di Eva Grimaldi e di Cecilia Capriotti. Non solo. Non mancano, infatti, alcuni nomi davvero forti.

Andrea Iannone al Gf Vip?

In collegamento con Casa Chi, il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, ha fatto sapere di essere entrato in trattativa anche con Cristiano Malgioglio.

Non solo. Uno dei nomi che si sta ripetendo è quello di Andrea Iannone. Dopo la notizia della squalifica di Andrea Iannone dalla Moto GP a causa del test anti-doping, sembrerebbe concretizzarsi la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5. Ricordiamo che già, lo scorso settembre, Alfonso aveva parlato dei contatti avuti con il motociclista. Ora che la sentenza c’è stata, le possibilità che l’ex fidanzato di Belen Rodriguez entri nella casa sono davvero alte.

“È arrivata la notizia della sua squalifica a quattro anni per doping… quello di Iannone è un nome che potrebbe tornare sul tavolo del GF Vip.” Così ha detto Alfonso.