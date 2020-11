Giorgio Manetti ha apertamente criticato il fatto che Gemma Galgani continui ad essere uno dei personaggi di punta di Uomini e donne.

Nonostante la storia tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani sia naufragata ormai da anni e l’ex cavaliere di Uomini e Donne abbia lasciato da tempo il dating show, a quanto pare il Gabbiano non perde occasione per attaccare la sua famosa ex.

Giorgio Manetti contro Gemma Galgani

Giorgio Manetti si è più volte espresso sulla decisione di Gemma Galgani di continuare a cercare l’amore all’interno del dating show di Maria De Filippi. Il Gabbiano non ha mai nascosto di essere contrario a questa decisione di Gemma, che secondo lui sarebbe “scontata e ripetitiva” e che dovrebbe tentare di cercare l’amore altrove visto che a Uomini e Donne, in 10 anni, non ci sarebbe riuscita.

Proprio Gemma Galgani ha replicato a quanto affermato da Manetti dicendo:

“Sono stanca. Basta davvero con le copertine al veleno sulla sottoscritta, non le merito e lui lo sa bene. Inoltre i consigli li accetto da chi può permettersi di darli”. Purtroppo sembra che tra i due non tornerà più il sereno, e del resto Giorgio si era espresso negativamente anche quando, l’anno scorso, la dama torinese aveva iniziato a frequentare Nicola Vivarelli (26enne ufficiale della marina entrato a Uomini e Donne nel tentativo di corteggiarla).

Oggi Giorgio Manetti ha trovato la serenità accanto alla fidanzata Caterina, con cui spesso è stato pizzicato in compagnia di Tina Cipollari e il fidanzato Vincenzo Ferrara. A quanto pare Gemma Galgani non ha mantenuto buoni rapporti col suo ex e tra i due non correrebbe buon sangue.