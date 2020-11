La confessione di Maria Monsé sul suo flirt passato con Amedeo Goria.

Barbara D’Urso, durante la seconda parte della puntata di Pomeriggio 5, andata in onda oggi 12 novembre, ha parlato di gossip e tra i suoi ospiti ci sono stati Maria Monsé e Amedeo Goria. I due hanno confessato che in passato hanno avuto un flirt, dopo essersi conosciuti sul set del film dal titolo Annaré.

Visualizza questo post su Instagram Ma in che senso il film della Monse’ ha incassato come Titanic✈️✈️ #pomeriggio5 Un post condiviso da 𝐂𝐇𝐎𝐂 (@trashchoc_) in data: 12 Nov 2020 alle ore 9:52 PST

La confessione di Maria Monsé

Quando i due si sono conosciuti sul set, è subito scattata la scintilla. Maria Monsé ha voluto svelare moltissimi dettagli sulla loro relazione e ha spiegato che il loro primo bacio è stato in un ascensore.

“Avevamo appena iniziato le riprese…Lui ha approfittato di un attimo che siamo rimasti insieme in ascensore e con questo riflesso pronto mi ha abbracciato e c’è stato questo bacio…” ha spiegato. Roberto Alessi ha subito colto l’occasione per chiederle se anche lei ne aveva approfittato in quel momento e lei, particolarmente sincera, ha risposto: “Si, ho goduto“. La donna ha continuato con le rivelazioni, ammettendo che Amedeo Goria è un uomo molto romantico.

“Sono successe delle cose carine…É un uomo così romantico…Mi ha mandato in camera delle margherite, mica delle banali rose rosse…” ha spiegato la Monsé, molto presa dal discorso. “Si, ma guarda che l’ha fatto solo perchè noi giornalisti siamo pagati poco…E quindi avrà pensato poca spesa tanta resa…” è stata la battuta di Roberto Alessi. Raffaello Tonon, altro ospite di Pomeriggio 5, ha voluto esprimere la sua opinione su questa coppia.

Subito ha spiegato di trovare questa storia particolarmente interessante, ma poi ha ripreso Amedeo Goria per le margherite regalate alla Monsé. “La storia è anche carina…La cosa che rovina tutto sono le margherite e non le rose baccara…Goria mi aspettavo altro da te…” ha commentato.