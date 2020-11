Stefano Bettarini, parla la sorella: “Esagerazione mediatica”

Simona Bettarini, sorella di Stefano Bettarini, è accorsa in difesa dell'ex calciatore dopo la sua squalifica dal GF Vip.

Stefano Bettarini: il messaggio della sorella

La squalifica di Stefano Bettarini a poche ore dal suo ingresso al Grande Fratello Vip ha generato grande clamore, e in molti hanno accusato il programma condotto da Alfonso Signorini di aver preso un provvedimento esagerato nei confronti dell’ex gieffino.

Lo stesso Bettarini – che inizialmente sembrava aver accettato senza polemiche la decisione – si è scagliato in seguito contro il programma con un lungo sfogo via social. Stavolta a prendere le sue difese ci ha pensato la sorella Simona, che ha affermato anche di essere speranzosa che il reality show riammetta suo fratello tra i concorrenti. “Mi auguro che gli addetti ai lavori del programma riflettano con più equilibrio sull’accaduto e sappiano offrire una riparazione , che può essere una riammissione nella casa o anche semplicemente L’ ammissione di aver esagerato, per non lasciare Stefano da solo a gestire le conseguenze di un’esagerazione mediatica”, ha scritto Simona Bettarini via social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Bettarini (@simo_bettarini) in data: 11 Nov 2020 alle ore 6:34 PST

Come Simona Bettarini anche Nicoletta Larini, fidanzata dell’ex calciatore, era accorsa in sua difesa affermando che non lo avrebbe mai sentito bestemmiare e che il suo sarebbe stato un semplice intercalare toscano.

“Stefano è molto credente”, aveva concluso la Larini difendendo l’ex calciatore.