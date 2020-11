GF Vip, Nicoletta Larini difende Stefano Bettarini: “È molto credente”

Nicoletta Larini, fidanzata di Stefano Bettarini, ha preso le sue difese in merito alla presunta bestemmia detta al GF Vip.

Mentre Stefano Bettarini è finito nell’occhio del ciclone per aver pronunciato una bestemmia in diretta al Grande Fratello Vip la sua fidanzata, Nicoletta Larini, ha preso le sue difese.

Nicoletta difende Stefano Bettarini

Nicoletta Larini ha preso le difese di Stefano Bettarini affermando che la presunta bestemmia da lui pronunciata nella casa del GF Vip – e per cui centinaia di utenti stanno chiedendo la sua immediata squalifica dal programma – sarebbe stata in realtà solamente “un intercalare toscano”.

La Larini, che col calciatore ha preso parte anche a Temptation Island, ha affermato che Bettarini sarebbe molto credente e che per questo non bestemmierebbe mai. La fidanzata del calciatore sostiene anche che lui reciti le preghiere ogni sera prima di andare a dormire. Sarà vero?

Al momento sui social sono in tanti a chiedere che il programma prenda provvedimenti contro il calciatore (così come era stato fatto per una vicenda similare nei riguardi di Denis Dosio, squalificato dal programma).

In rete è anche spuntato l’intero video della “bestemmia” di Bettarini dove si sente il calciatore cercare di “camuffare” quanto da lui affermato pronunciando frasi a caso. La vicenda verrà affrontata durante la diretta del Grande Fratello Vip? In queste ore sui social sono in tanti a chiedere a gran voce che il programma elimini l’ex calciatore dimostrando di trattare egualmente tutti i personaggi presenti nello show. Al momento né Alfonso Signorini né la produzione del GF Vip si sono espressi sulla questione e sui social la vicenda ha già sollevato le critiche di moltissimi fan.