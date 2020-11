Nel corso dell'ultima puntata di Tu sì que vales i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare la presenza-assenza di Gerry Scotti.

Nel corso dell’ultima puntata di Tu sì que vales, andata in onda sabato 14 novembre, i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare la presenza-assenza di Gerry Scotti. Il noto conduttore, infatti, ha partecipato ad una parte della puntata essendo presente fisicamente in studio, mentre l’altra in collegamento da casa.

Ecco il motivo.

Gerry Scotti a Tu sì que vales

La puntata di Tu sì que vales, andata in onda sabato 14 novembre, ha visto Gerry Scotti partecipare al programma in parte in collegamento da casa sua e in parte essendo presente in studio. Una presenza-assenza, quella del conduttore, dovuta al fatto che una parte della puntata è stata registrata a inizio ottobre, prima che Gerry Scotti risultasse positivo al Covid.

Un’altra parte, invece, è stata registrata dopo il 26 ottobre, quando il conduttore si trovava già in isolamento a causa della positività al coronavirus. Ecco quindi spiegato il motivo per cui il giurato è presente fisicamente in studio per alcune esibizioni, mentre per altre in collegamento dalla sua abitazione. Lo scorso 26 ottobre, ricordiamo, attraverso un post pubblicato su Instagram, lo stesso Gerry Scotti ha comunicato di essere risultato positivo al Covid: “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19.

Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”.