Elisabetta Gregoraci ha rivelato che il suo ex marito, Flavio Briatore, le avrebbe chiesto di sposarlo di nuovo.

Nella casa del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci ha confessato a Giulia Salemi e a Francesco Oppini che pochi mesi fa il suo ex marito, Flavio Briatore, le avrebbe chiesto di risposarlo.

Gregoraci: la seconda proposta di nozze

A sorpresa al GF Vip Elisabetta Gregoraci ha lanciato uno scoop clamoroso sul suo ex marito, Flavio Briatore, che dopo la fine del primo lockdown (che i due hanno trascorso insieme a Montecarlo con il figlio Nathan Falco) le avrebbe chiesto di risposarlo.

I due si sono separati nel 2017 e avrebbero mantenuto i rapporti saldi e pacifici per il bene del loro bambino. Stando a quanto riferito da Elisabetta Gregoraci nella casa del reality show (parlando sempre con Giulia Salemi) l’imprenditore non avrebbe smesso di considerarla “sua” e a conferma di questo la showgirl ha rivelato di aver ricevuto per la seconda volta un proposta di nozze dall’ex marito. A quanto pare lei avrebbe rifiutato.

Briatore confermerà la notizia?

Sempre secondo i rumor in circolazione la showgirl avrebbe firmato un contratto “post matrimoniale” che le imporrebbe di non uscire allo scoperto con nessuna delle sue nuove fiamme (per i primi tre anni dalla fine del contratto). Nella casa del GF Vip Elisabetta Gregoraci si è avvicinata all’ex velino Pierpaolo Pretelli, ma nonostante il feeling tra i due fosse evidente la showgirl ha più volte specificato di non voler iniziare nessuna liaison romantica con lui all’interno del reality show.

Il rapporto con il suo famoso ex marito c’entra qualcosa?