Michele Merlo, ex concorrente del Grande Fratello Vip, potrebbe essere uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip.

Michele Merlo, ex volto di Amici di Maria De Filippi, potrebbe essere uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. L’indiscrezione si è diffusa dopo che il giovane cantante ha condiviso una story via social.

Michele Merlo al GF Vip?

Alfonso Signorini ha confessato che a dicembre dovrebbero entrare ben 9 nuovi concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip, e ben presto la notizia ha fatto il giro della rete, dove i fan si sono mossi a cerca di indizi che confermassero gli ingressi dei loro beniamini. Tra questi sembra esserci Michele Merlo, noto al pubblico di Amici di Maria De Filippi per aver preso parte a una delle precedenti edizioni dello show.

Lo stesso cantante avrebbe condiviso sui social una story che lascerebbe presupporre il suo ingresso nel programma, che al momento non è stato confermato né smentito.

Come lui nelle ultime ore si è parlato di un possibile ingresso per Manuel Galiano oltre che per il già chiacchierassimo Cristiano Malgioglio, ex concorrente del reality show molto amato dal pubblico televisivo.

Tra i personaggi famosi che prenderanno parte al programma sembra che vi sarebbe anche Giacomo Urtis, chirurgo dei vip che già avrebbe messo gli occhi su Tommaso Zorzi.

La questione al momento non ha ricevuto conferme e per sapere quali saranno i volti che entreranno nella casa del Grande Fratello Vip bisognerà attendere le prossime puntate del programma. Le ultime new entry sono state Giulia Salemi e Selvaggia Roma, mentre Stefano Bettarini è stato squalificato a poche ore dal suo ingresso al programma.