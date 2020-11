Anna Tedesco, il terribile lutto: “Non so vivere senza di te”

Anna Tedesco ha fatto sapere ai suoi fan di esser stata colpita da un tragico lutto: sua madre è morta.

Anna Tedesco ha condiviso con i fan sui social il suo dolore per la perdita straziante della madre. La donna era malata già da diverso tempo e la dama di Uomini e Donne le aveva dedicato numerosi messaggi via social.

Anna Tedesco: il grave lutto

In tanti si sono stretti attorno ad Anna Tedesco con messaggi di solidarietà e affetto dopo che, poche ore fa, la dama di Uomini e Donne ha annunciato con un messaggio toccante di aver perso sua madre. La donna era malata da tempo, ma Anna Tedesco dice di non essere pronta a questa tragica perdita: “Ho imparato molte cose da te mamma, ma non ho mai imparato a vivere senza di te.

Ora ho bisogno di imparare a convivere con i tuoi ricordi”, ha scritto nel suo messaggio, che non ha mancato di commuovere fan, amici e colleghi. “Ora capisco perché mi dicevi sempre di essere una donna forte… perché immaginavi che avevo bisogno di quella forza per sopportare il peso della tua morte”, ha aggiunto ancora Anna Tedesco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tedesco (@tedesco_anna)

Tra le persone che le hanno espresso il loro cordoglio e il loro affetto anche Veronica Ursida e Barbara De Santi, che le hanno espresso il loro dispiacere via social. Già nei mesi scorsi la Tedesco aveva aggiornato i fan sulle condizioni di salute di sua madre, che a quanto pare sarebbe stata malata da tempo. La dama di UeD ha postato sui social una tenera foto in cui si vede la sua mano stretta attorno a quella di sua mamma, a cui era estremamente legata.