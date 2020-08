Anna Tedesco commuove i fan sui social con la sua dedica per la madre, da tempo gravemente malata.

La Dama del trono Over Anna Tedesco, ha scritto un lungo post via social dedicato a sua madre: la donna starebbe molto male e stando ai messaggi scritti dalla Tedesco in risposta ai suoi fan, la situazione sarebbe molto grave.

Anna Tedesco: la dedica alla madre

Anna Tedesco ha postato sui social un’immagine delle sue mani intrecciate con quelle di sua madre, e ha scritto una commovente dedica per la donna le cui condizioni di salute sarebbero assai gravi. “Cercare un senso a tutto questo sembra ormai impossibile ma io so che nel tuo stringermi la mano, posso trovare tutte le risposte. Perché è il tuo calore ormai che nutre il nostro legame e rafforza i nostri ricordi.

Forza mamma”, ha scritto la dama del trono over sul suo profilo Instagram.

In tanti le hanno risposto con messaggi di affetto e solidarietà durante questo momento per lei terribilmente difficile, e Anna ha fatto sapere che la situazione probabilmente è irrimediabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tedesco (@tedesco_anna) in data: 5 Ago 2020 alle ore 5:01 PDT







Classe 1967, Anna Tedesco è approdata a Uomini e Donne nel 2017 dove continua a cercare l’anima gemella. La dama ha un figlio 25enne, Maicol, nato dal suo primo matrimonio (poi naufragato). Nonostante non abbia avuto fortuna durante la sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi, la bionda dama del trono over non si è data per vinta e ha deciso che continuerà la sua ricerca del vero amore.