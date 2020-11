A pochissimi giorni dal suo ingresso nella Casa del Gf Vip, Selvaggia Roma ne ha già combianate di ogni: tutte le gaffe della 30enne capitolina

Solo poche ore sono trascorse dall’ingresso di Selvaggia Roma nella Casa del Grande Fratello Vip 5, ma certamente la popolare influencer sta già facendo parecchio parlare di sé. Dopo aver affrontato Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli in diretta, l’ex volto di Temptation Island si è scontrata anche con Enock Barwuah.

Secondo le sue dichiarazioni, infatti, lei e il calciatore si sarebbero baciati in discoteca quando lui era già fidanzato con Giorgia. Se dapprima il fratello di Balotelli ha certato di negare il fatto, poi però ha confermato la presenza di alcuni messaggi scambiati con la blogger romana.

Selvaggia Roma: le cadute virali

Selvaggia Roma sembra dunque essere pienamente entrata nella logica del gioco. Godendosi appieno questa nuova esperienza in tv, ha però già commesso anche qualche piccola gaffe.

Non si tratta chiaramente di nulla di preoccupante, senonché in poche ore è già caduta diverse volte, diventando naturalmente virale sui social, dove i suoi video stanno facendo il giro del web. Ecco dunque due simpatici filmati che testimoniano le figuracce della focosa ex fidanzata di Francesco Chiofalo.

SELVAGGIA ROMA È CADUTA DAL LETTO IO NON CE LA POSSO FARE⚰️⚰️ #gfvip pic.twitter.com/IW4otblcPn — sミ☆ (@sdcsroberts) November 16, 2020

Nel mentre, Selvaggia è finita nel Cucurio insieme a Pierpaolo. Si riaccenderà la fiamma?