Pierpaolo Pretelli ha indirizzato alcune parole a Elisabetta Gregoraci che non sono passate inosservate. Ecco cosa è successo.

Nel corso della ventesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mostrato alcune clip con la lite che ha visto come protagoniste Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma. Una vicenda che ha coinvolto anche Pierpaolo Pretelli che, nel corso della diretta, ha indirizzato alcune parole all’ex moglie di Flavio Briatore che non sono passate inosservate.

Ecco cosa è successo.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

L’ingresso di Selvaggia Roma nella casa più spiata d’Italia ha un po’ raffreddato il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. In una delle clip mandate in onda si sente la showgirl affermare: “Possibile che Pierpaolo non prenda mai una posizione? Non ha carattere. A me non piacciono gli uomini senza carattere. Io sono stata con Briatore che aveva due pal** così“.

Parole che non sono passate di certo inosservate, con Pierpaolo Pretelli che, in diretta, ha replicato: “Innanzitutto vorrei dire a Elisabetta che anche se non ho le pal**, non sono il tuo uomo. Sono un amico quindi non penso ti cambi qualcosa se ho le pal** o meno. Dopo questa basta, io sono stanco”. Ma non solo, poco dopo Signorini ha chiesto all’ex velino di prendere una posizione nella lite tra Selvaggia Roma ed Elisabetta Gregoraci, con Pretelli che dal suo canto ha risposto: “Io in questi ultimi due giorni sto dalla parte di Pierpaolo.

Mi sono raffreddato con Elisabetta e non parlo con Selvaggia. Sono dalla parte di Pier finalmente”. Elisabetta Gregoraci, invece, poco prima aveva affermato: “Siamo un po’ freddi ma ci siamo parlati e abbiamo chiarito. Non voglio litigare con lui a causa di altre persone”.