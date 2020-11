Sebastian Melo, ballerino professionista di Amici, è cambiato radicalmente.

Sebastian Melo Taveira deve il suo successo ad Amici. Il ballerino ha partecipato al talent show nel 2017, posizionandosi al secondo posto dietro Andreas Muller, e adesso si trova ancora nel programma di Maria De Filippi nel ruolo di professionista. In questi tre anni, tuttavia, è cambiato tantissimo.

In molti, vedendolo alla prima puntata dell’edizione 2020, non lo hanno riconosciuto.

Il cambiamento di Sebastian Melo

Il segno distintivo di Sebastian Melo erano i lunghi capelli mossi, che solitamente raccoglieva in un codino. Essi, ormai, sono soltanto un ricordo. Il ballerino ha infatti dato un taglio netto alla capigliatura. Un mese fa si è infatti totalmente rasato, mostrandosi ai suoi fans su Instagram. “È successo“, aveva scritto.

Adesso i capelli sono in parte ricresciuti, nonostante non siano lunghi come all’esordio ad Amici di Maria De Filippi. Sebastian Melo ha però rassicurato i fans a cui non è piaciuto il netto cambiamento.

“Non li taglierò più“, ha rivelato. Sono infatti molti coloro che attendono che la chioma torni ad essere folta e lunga.

Intanto il ballerino professionista nel corso della nuova edizione di Amici ha conquistato i primi cuori. La concorrente Giulia Stabile, anch’essa ballerina, ha infatti ammesso di essere ammaliata da lui. Per il momento non c’è nulla di concreto, ma la conduttrice Maria De Filippi in puntata si è divertita a parlare del presunto scoop, chiamando entrambi – che sono molto timidi – sul palco.