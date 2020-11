Samantha De Grenet ha raccontato i due avvenimenti che hanno profondamente segnato la sua vita: il cancro e il Coronavirus.

A Domenica Live Samantha De Grenet ha raccontato alcuni degli episodi più bui del suo passato, come la lotta contro il tumore al seno e il Coronavirus, da cui è recentemente guarita.

Samantha De Grenet: il cancro e il Covid

La vita di Samantha De Grenet è stata segnata da due eventi dolorosi e difficili: in primis la lotta contro il cancro, da lei scoperto prima di un viaggio per la Sardegna.

La showgirl ha confessato di non aver voluto dire nulla a suo figlio e di essersi operata non appena la mammografia a cui si era sottoposta ha evidenziato la malattia.

“Non ho detto “perché a me?”, l’unica cosa per cui ho cominciato a perdere la testa è stato vedere la vita di mio figlio dietro a quello che avrei vissuto io, dietro me con la chemio, oppure vederlo crescere senza di me che morivo..

Sono stata devastata per tante ore, poi ho chiamato mio marito, gli detto torna a casa, dobbiamo affrontare un problema”, ha raccontato commossa Samantha De Grenet, che oggi è fortunatamente guarita. Di recente la showgirl è risultata positiva al Coronavirus, e ha trascorso l’isolamento in casa con suo marito Luca Barbato e suo figlio Brando. La De Grenet ha rivelato che “non sarebbe stata una passeggiata” e che lei e suo marito avrebbero cercato di proteggere i loro genitori anziani, e che fortunatamente non vivono insieme a loro.

Oggi la coppia è serena e ha recuperato appieno il rapporto dopo la prima separazione (i due sono convolati a nozze nel 2005 e poi una seconda volta nel 2016).