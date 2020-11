In una recente registrazione di U&D, Gemma Galgani è uscita con Maurizio: i due si sono baciati, ma la dama continua a vedersi anche con Biagio

Le più recenti anticipazioni di Uomini e Donne svelano che Gemma Galgani sta continuando a frequentare due cavalieri. Si tratta nello specifico di Maurizio e Biagio, il primo dei quali è arrivato in studio da poche settimane. La dama torinese non ha fatto mistero di esserne rimasta affascinata, nonostante la conoscenza più approfondita con Di Maro.

Gemma ha dunque raccontato in studio di essere uscita con Maurizio: la loro esterna è andata talmente bene che è persino scattato un bacio. Il cavaliere napoletano, dal canto suo, ha anche voluto chiudere con Sabina per dedicarsi totalmente alla nostra piemontese.

Gemma è dunque andata a cena con Maurizio e durante l’incontro ha persino voluto fare un regalo al suo cavaliere. La dama gli ha infatti donato una bottiglia di vino Passerina, il cui nome ha fatto scattare in studio sonore risate e battute ironiche. Gemma ha poi provato a baciare il 50enne, che alla fine ha ceduto alle sue avances. La donna ha infine dedicato un ballo allo spasimante piemontese, che nel frattempo si è visto rifiutare da Valentina.

Anche Biagio, dal canto suo, dopo aver lasciato perdere sia Maria che Sabina, ha preferito dedicarsi solo alla dama nemica di Tina Cipollari. Dopo il bacio di Gemma a entrambi i cavalieri, non resta dunque che attendere le nuove puntate di Uomini e Donne per vedere chi tra i due riuscirà conquisterà il cuore della difficilissima protagonista del Trono Over.