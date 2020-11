Uomini e donne: Michele Dentice e la preferenza tra Tina e Gemma.

Tra gli ultimi protagonisti di Uomini e Donne, sicuramente, c’è Michele Dentice. Il cavaliere, nonostante sia arrivato nello studio di Maria De Filippi da solamente tre mesi circa, è già stato in grado di attirare l’attenzione di gran parte delle donne del parterre, con annesse critiche e polemiche sul suo comportamento.

Il suo fisico, dovuto anche al fatto che pratica il Lavoro di personal trainer e mental coach, contribuisce a renderlo apprezzato da varie dame. Anche lui, ha espresso la sua opinione, su due delle colonne portanti di Uomini e Donne: Tina e Gemma. La preferenza del napoletano sembra essere per l’opinionista che, talaltro, trova anche molto sensuale.

Le opinioni di Michele Dentice

“Sicuramente Tina perché è una donna intelligente e simpatica con la quale passerei del tempo volentieri.

Non sono attratto fisicamente da lei, ma mentalmente sì, perché la trovo molto divertente. Al contrario, vedo Gemma lontana anni luce dal mio mondo”. Così ha parlato Michele intervistato dal settimanale Nuovo Tv. “L’inviterei nella mia palestra e mi metterei a disposizione come personal trainer. Con i miei consigli potrebbe ritrovare una forma invidiabile”. Parole totalmente diverse quelle usate, invece, per Gemma, definendola una vecchia zia. “Potei proporle una serata tranquilla a guardare un film sul divano.

La vedo come una vecchia zia più grande di me, che ha bisogno di attenzioni”. Insomma, il cavaliere ha preso una posizione netta e decisa per quanto riguarda la preferenza fra le due donne. Chissà se di questa intervista si parlerà anche in studio nel corso delle prossime puntate.