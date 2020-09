Giorgio Manetti, da Uomini e Donne al Cinema: il cortometraggio

Giorgio Manetti ha dato il via alle riprese del suo primo cortometraggio. Tutti i dettagli sul filmato.

Dopo l’addio definitivo a Uomini e Donne, il Gabbiano Giorgio Manetti approda al cinema. L’ex cavaliere di Gemma Galgani ha realizzato un cortometraggio dal titolo A Killer for a Friend.

Giorgio Manetti: il cortometraggio

Giorgio Manetti ha rivelato di aver scritto, diretto e interpretato un cortometraggio che approderà al cinema.

Il titolo è A Killer for a Friend, e sarebbe stato realizzato insieme al regista Domenico Costanzo e all’amico co-produttore Marco Becagli. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha affermato: “Abbiamo scritto e girato in lingua inglese e stiamo aspettando la versione con i sottotitoli. L’idea è quella di inviarlo all’estero, farlo partecipare ai concorsi internazionali”.

Per il momento Manetti non ha rivelato nulla della trama, ma ha annunciato che il corso dura circa 30 minuti e che il finale presenta un inaspettato colpo di scena. In tanti si sono stupiti della deriva “cinematografica” dell’ex protagonista di Uomini e Donne, che dopo la partecipazione al dating show aveva annunciato di volersi ritirare dal mondo dei riflettori per dedicarsi alla sua nuova attività imprenditoriale (un’organizzazione di eventi).

In tanti sognano ancora di vedere Giorgio Manetti al dating show di Maria De Filippi, dove per anni ha tenuto i telespettatori col fiato sospeso per la sua liaison con Gemma Galgani (inesorabilmente naufragata). Ci saranno ulteriori sviluppi anche su questo fronte? Per il momento sembra che l’idea di tornare in tv non sia nei progetti del Gabbiano.