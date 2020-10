A grande sopresa, nell'ultima registrazione di Uomini e Donne il tronista Gianluca ha lasciato lo studio dopo la confessione di una corteggiatrice

Le nuove registrazioni di Uomini e Donne raccontano di una puntata ricca di colpi di scena. Si partirà con Armando, Michele, Giulia e Roberta del trono over, protagonisti di una serie di eventi che li vedrà coinvolti tutti quanti. Incarnato, fraintendendo gli atteggiamenti di Giulia, pensa di aver ricevuto da lei un appuntamento.

La donna smentirà tuttavia tutto, sostenendo che tra loro c’è solo amicizia. Michele invece litigherà con Roberta, che a suo dire non mostra appieno il proprio carattere.

Gianluca esce dallo studio

Passando quindi al trono classico, Gianluca De Matteis conoscerà una nuova ragazza. Si tratta nello specifico di Francesca, con la quale passerà una piacevole esterna in terrazza. Mentre i due si posizioneranno poi al centro dello studio per raccontare la loro uscita, Maria De Filippi farà però aggiungere altre due sedie per Dalila e Gabriella.

Proprio quest’ultima annuncerà a sorpresa di sentire sempre meno interesse nei confronti del tronista. Per questo la giovane paleserà la propria decisione di lasciare il programma di Canale 5 nonché la frequentazione con Gianluca.

Lui, visibilmente sconvolto, tenterà dapprima di trattenerla, senza tuttavia riuscirci. In seguito uscirà anch’egli dallo studio subito dopo la corteggiatrice, forse per parlarle dietro le quinte e cercare di convincerla a tornare.