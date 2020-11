Denis Dosio ad Uomini e Donne: “Chissà”risponde lui.

Denis Dosio è ormai uscito da alcune settimana dalla casa della quinta edizione del Grande Fratello Vip a causa di una bestemmia. A causa di una frase, che ha urtato la sensibilità di numerosi spettatori, infatti, il giovane influencer è stato espulso, dopo circa 10 giorni di permanenza, dagli autori del reality di Canale 5.

Dopo la sua uscita dalla casa, Denis ha ripreso in mano la sua vita e sembra aver superato questo brutto momento della sua, ancora giovane, carriera televisiva. Chiusa la porta rossa della casa del Grande Fratello, stando ad alcune indiscrezioni, pare che per lui potrebbe esserci una nuova opportunità televisiva. Ovviamente, questa notizia ha mandato in visibilio tutte le sue fan.

Denis Dosio a Uomini e Donne?

Qualche giorno fa, Denis ha risposto alla domanda che gli era stata posta da parte di una sua fan.

Questa, infatti, le chiedeva se sarebbe diventato il nuovo tronista di Uomini e Donne. Come i seguaci del dating show sanno, attualmente, seduti sul famoso trono ci sono Gianluca, Sophie e Davide. Nelle prossime settimane, tuttavia, i tre ragazzi saranno chiamati a fare la loro scelta. Dunque, i troni Rossi resteranno vaganti. Denis, alla domanda della fan, ha risposto semplicemente con: “Chissà”. Insomma, con questa risposta, il giovane influencer, ha lasciato aperte tante possibilità.

Chissà se proprio lui siederà sul trono di Maria De Filippi per riuscire a trovare l’amore della sua vita. Quel che è certo è che, avrebbe una grande possibilità di farsi conoscere, ancora di più rispetto a quanto accaduto nella casa del Grande Fratello Vip.