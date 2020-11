Belen ha trascorso un week end col suo nuovo amore, Antonino Spinalbese, mentre a Uomini e Donne è approdato il suo famoso ex.

Belen Rodriguez sembra aver ritrovato la serenità accanto ad Antonino Spinalbese, e sui social la showgirl non perde occasione per raccontare il tempo trascorso in compagnia del fidanzato e del figlio, Santiago. Intanto a Uomini e Donne è approdata una famosa ex fiamma della showgirl.

Belen e Antonino: il retroscena

Belen ha trascorso un week end all’insegna dell’amore e del divertimento con Antonino Spinalbese e suo figlio, Santiago De Martino. Tra giri in bicicletta e relax in casa i tre sembrano comportarsi come una vera e propria famiglia, e anche il piccolo Santi sembra aver ormai stretto un buon rapporto col nuovo compagno della madre. A Uomini e Donne intanto è approdato un famoso ex fidanzato della showgirl: si tratta di Simone Bolognesi, primo compagno che Belen ha avuto una volta giunta in Italia.

I due sono stati insieme per due anni e hanno convissuto ben 7 mesi prima di lasciarsi: “Siamo stati insieme due anni dopo il suo arrivo in Italia e prima della sua partenza per Milano. Abbiamo anche convissuto per sette mesi a casa mia. Ma non parla mai di Riccione e del suo passato qui”, ha raccontato Bolognesi sulla sua storia con Belen Rodriguez.

Oggi quei tempi sembrano essere molto lontani, e dopo la fine della sua storia con Stefano De Martino (naufragata irreparabilmente per la seconda volta) Belen sembra intenzionata a costruire qualcosa di solido e duraturo col giovane hair stylist milanese con cui è stata paparazzata per la prima volta durante l’estate a Ibiza.