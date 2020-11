Al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci ha avuto un acceso scontro con Giulia Salemi per vecchie questioni legate a Briatore.

Dopo la diretta del 23 novembre al Grande Fratello Vip c’è stato un acceso scontro tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, che a quanto pare avrebbero trascorso una breve vacanza in Costa Smeralda insieme.

Giulia Salemi contro Gregoraci: la lite

A quanto pare ci sarebbero dei vecchi rancori tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, new entry di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Durante la puntata è stato Alfonso Signorini a chiedere alle due se ci fossero vecchie ruggini per una vacanza da loro trascorsa in passato in Costa Smeralda, insieme all’allora marito della Gregoraci, Flavio Briatore.

Dopo le insinuazioni di Signorini – a cui entrambe hanno taciuto – Elisabetta Gregoraci ha infatti ammesso: “Diciamo che lei chiacchierava più con Flavio che con me.

Io sono una signora ed è meglio se sto zitta”. Giulia Salemi non ha preso bene il commento della showgirl, e sfogandosi con Dayane Mello le ha dato della snob. Elisabetta Gregoraci allora ha continuato insinuando che la Salemi avrebbe telefonato e scritto dei messaggi al suo ex marito: “Ero a casa ed una volta è arrivata una tua telefonata. Diciamo che io quando vado in un posto mi pago quello che compro o consumo capisci? Tu sei stata più carina con lui e meno con me perché dici che sono snob”, le ha chiesto la showgirl cercando lo scontro.

Per il momento la discussione tra le due è terminata in un nulla di fatto, ma è fuor di dubbio che i loro rancori insoluti torneranno a manifestarsi al GF Vip.