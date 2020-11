Tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi si riaccendono le vecchie ruggini: le frecciatine della showgirl poco dopo l'ingresso dell'influencer

Prima della lite scoppiata poche ore fa, tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi c’è stato un precedente che non tutti hanno notato. Lo scorso 6 novembre, dopo una quarantena più lunga del previsto, l’influencer italo-iraniana è difatti entrata nel Casa del Grande Fratello Vip riuscendo ad andare d’accordo con tutti.

La calma apparente è stata tuttavia messa a repentaglio da Alfonso Signorini durante l’ultima diretta, quando ha riportato alla memoria delle “vecchie ruggini” avvenute in Sardegna fra Giulia ed Elisabetta. La Gregoraci a quel punto ha replicato: “Diciamo che lei parlava più con Flavio [Briatore] che con me. Io sono una signora ed è meglio se sto zitta”.

“Quest’estate.. Mi ospiti, mi paghi… Mi fai” e ha detto ieri che quest’estate lei e Giulia si sono viste in Sardegna… Io sono quasi certa che parlava di lei ed è scazzata con lei e non con Brosio. #Gregorelli #GFVIP https://t.co/kmwG1MZtpB — roberta todaro (@RobyTodaGioia) November 8, 2020

La showgirl calabrese ha poi sottolineato che se non fosse stato per Signorini, lei non avrebbe detto nulla di male su Giulia. Tale dichiarazione è però una mezza bugia, visto che già a poche ore dall’ingresso in Casa della gieffina, chiacchierando con Andrea Zelletta, la Gregoraci le aveva tirato una serie di frecciatine, passate appunto inosservate. La cosa sta tuttavia emergendo nei diversi commenti sui social.