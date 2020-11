Nella Casa del Grande Fratello Vip la tensione è alle stelle: anche Maria Teresa a Tommaso litigano, poi lui scoppia a piangere

A sole poche ore dall’annuncio di Alfonso Signorini riguardante il prolungamento del Grande Fratello Vip fino all’8 febbraio 2021, nella Casa molti concorrenti sono ancora sotto choc. Fra questi sicuramente Francesco Oppini, che ha già espresso la volontà di lasciare il gioco.

Tale esternazione ha fatto enormemente infuriare Tommaso Zorzi, che si è risentito per non essere stato preso in considerazione dall’amico. Fra i due è pertanto scoppiata un’accesa diatriba durante la notte, al seguito della quale l’influencer milanese si è allontanato dal figlio d’arte. Poco dopo Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando hanno cercato di far ragionare il rampollo lombardo, scatenando però improvvisamente un nuovo malinteso.

Come detto, Tommaso Zorzi è molto giù per l’allungamento imprevisto del programma di Canale 5, che prevede di passare nella magione di Cinecittà anche le feste di Natale. Le sue due compagne di gioco hanno pertanto cercato di incoraggiarlo, ma lui ha replicato con fare piccato che il Gf deve esaudire tutte le sue richieste. Dopo essere stato accontentato, Tommy è apparso tuttavia ancora insoddisfatto, chiedendo di alzare la musica. A quel punto Maria Teresa Ruta è sbottata dicendogli chiaramente di non esagerare.

Zorzi è così letteralmente scoppiato a piangere, mentre la presentatrice lo ha subito abbracciato per confortarlo ancora una volta con estrema dolcezza: l’immagine del loro abbraccio è già diventato virale sui social.