Gf Vip: la rasatura di Tommaso Zorzi.

Uno dei protagonisti assoluti della quinta edizione del Grande Fratello Vip 5 è, senza dubbio, Tommaso Zorzi. Sin dal primo giorno si è reso autore di momenti davvero iconici ed esilaranti che hanno subito conquistato il pubblico. Proprio nel corso dell’ultima puntata del Gf, andata in onda lunedì 23 novembre 2020, tutti i VIPPONI sono stati informati del prolungamento del programma di ben due mesi, terminando, quindi, a febbraio e non più a dicembre.

Come se non bastasse questa notizia, per Tommaso, subito dopo la diretta ci sono stati alcuni scontri con Stefania Orlando e Francesco Oppini. Dopo una notte molto agitata, l’influencer milanese ha deciso di dare un taglio ai suoi capelli ricci, ormai cresciuti troppo, visto che il reality è stato allungato di più di 60 giorni.

Il taglio di Tommaso Zorzi

Con l’aiuto di Andrea Zelletta, Tommaso ha deciso di radersi a zero.

Il momento è subito diventato iconico sul web. Sono stati tantissimi i fan del Grande Fratello Vip che hanno paragonato questo gesto a quello commesso da Britney Spears, che nel 2007 si è rasata a zero.Era un momento particolare per la popstar, vittima di droghe e alcol. E proprio i capelli rasati sono stati il vero simbolo del suo malessere. Un gesto, insomma, dovuto ad un momento non troppo semplice per lei.

Tanti hanno avuto la stessa impressione anche per Tommaso. Con probabilità, Zorzi avrà tagliato i capelli perché anche lui in preda ad un momento di breakdown dovuto alle notizie avute nel corso dell’ultima puntata.