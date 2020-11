Giacomo Urtis doveva lasciare il GF Vip il 23 novembre, e invece a sorpresa sembra che il programma abbia deciso di prolungare la sua permanenza.

Giacomo Urtis resta al GF Vip

Lunedì 23 novembre Giacomo Urtis avrebbe dovuto lasciare la casa del GF Vip, e invece a grande richiesta il programma ha deciso di prolungare la permanenza del chirurgo all’interno del reality show fino a nuovo ordine.

Non trattandosi di un concorrente – Urtis infatti non può finire in nomination – il chirurgo riveste il ruolo di Guest star all’interno del programma, ruolo che in passato hanno ricoperto anche altri suoi famosi colleghi (tra i tanti Taylor Mega e Rocco Siffredi). All’interno della casa di Cinecittà Urtis ha anche avuto il compito di rivelare ai concorrenti dei gossip (veri o presunti) riguardanti il mondo esterno (uno tra i tanti quello riguardante la seconda gravidanza dell’influencer Chiara Ferragni).

Ancora non è chiaro quando Urtis lascerà il programma, mentre è certo che a dicembre entreranno ben 9 nuovi vip all’interno dello show e tra questi vi sarà sicuramente Cristiano Malgioglio (che ha confermato il suo ritorno nel reality show). I concorrenti di questa edizione sono anche stati messi a parte del fatto che il programma durerà fino a febbraio e pertanto alcuni di loro dovranno necessariamente trascorrere le feste natalizie lontani dai loro cari.

Qualcuno di loro desisterà lasciando il programma prima del termine?