Gf Vip: Tommaso Zorzi in crisi per Francesco Oppini

Gf Vip: crisi per Tommaso Zorzi.

Da quando Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti l’allungamento del Grande Fratello Vip fino agli inizi di febbraio, gli equilibri sono completamente scoppiati. I nervi degli inquilini rimasti in gioco, credendo di essere ormai alle battute d’arresto, sono saltati. I VIPPONI, ovviamente, agli inizi di dicembre avranno la possibilità di scegliere se restare o meno in gara, visto che il loro contratto è in scadenza in quel periodo.

Tra i concorrenti che hanno preso in seria considerazione l’abbandono vi è anche Francesco Oppini. Questa scelta, però, ha fatto crollare emotivamente Tommaso Zorzi.

Lo sfogo di Tommaso Zorzi

All’inizio, subito dopo la fine della puntata settimanale, l’influencer ci era rimasto male ed era andato su tutte le furie. Tommaso, infatti, aveva accusato Francesco di pensare solo a se stesso e non all’amicizia costruita nel corso dei due mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip.

Tommaso, però, ha subito cambiato idea e sembra aver capito le ragioni di Francesco. “Io non ti lascerei mai solo qui dentro. Sono contento di continuare quest’esperienza con voi due, senza di voi qua dentro muoio. Ma se se ne va lui…”. Ha poi aggiunto, con una sguardo malinconico: “Con lui è diverso. Lo guardo ed è come se dovessi guardarlo di più, non riesco neanche a farlo senza piangere”. Francesco, però, dal canto suo, gli ha promesso che nulla cambierà e che, una volta finito il programma, tutti e due si ritroveranno insieme come sta accadendo nella casa di Cinecittà.