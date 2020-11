Seppur entrato quasi in silenzio, Giacomo Urtis è stato riconfermato nella Casa Gf Vip 5 come guest star, ma sembra avere qualche problemino

Giacomo Urtis è entrato quasi in sordina nella Casa del Grande Fratello rispetto a Giulia Salemi e Selvaggia Roma. Con l’incarico di mettere a disagio i concorrenti con gossip veri o presunti, nel mentre il chirurgo dei Vip è comunque stato confermato nella magione di Cinecittà come guest star fino a data da stabilirsi.

Ad ogni modo, il prestante dottore pare avere qualche difficoltà di ordine – come dire – tecnico… Ha infatti apertamente ammesso ai suoi compagni di avventura di non riuscire a evacuare…! Per questo motivo ha dichiarato che se il problema persisterà, sarà costretto a svuotare il contenitore del dolcificante per farsi niente meno che una peretta!

“SE NON VADO DI CORPO SVUOTO IL DOLCIFICANTE E MI FACCIO UNA PERETTA” VOGLIO URTIS IN QUELLA CASA FINO ALL’8 FEBBRAIO. ⚰️#GFVIP pic.twitter.com/Wm1mkzBbmM — IAM-WHAT-IAM👑 (@Queen22153004) November 24, 2020

Come spesso è accaduto in questa 5a edizione del reality, l’esilarante esternazione è avvenuta nella stanza blu, dove Maria Teresa Ruta si è lasciata andare a una delle sue proverbiali risate. La soluzione di Giacomo Urtis al problema dell’evacuazione è del resto totalmente normale… Chi non si è mai trovato nella medesima situazione almeno una volta nella vita, magari in occasione di qualche viaggio all’estero o dopo aver ingerito qualche cibo non propriamente d’aiuto?