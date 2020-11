Totalmente all'insaputa del figlio Francesco Oppini, Alba Parietti ha pubblicato sui social un post molto particolare: ecco di cosa si tratta

Francesco Oppini non ha preso bene la notizia del prolungamento del Grande Fratello Vip fino a febbraio 2021. Insieme a lui sono peraltro tanti i vipponi che hanno manifestato la loro insofferenza a seguito dell’inaspettato annuncio dato in diretta da Alfonso Signorini.

Elisabetta Gregoraci ha per esempio già salutato Pierpaolo Pretelli, praticamente sicura di uscire per rivedere il figlio Nathan Falco. Anche Enock e Dayane Mello sarebbero dello stesso avviso, ormai insofferenti alla reclusione forzata lontano dai loro cari.

Oppini appare dunque disperato sulla scelta da compiere, mentre i suoi fan hanno chiesto aiuto a mamma Alba Parietti per convincerlo a rimanere nella Casa di Cinecittà. La popolare soubrette non ha esitato a cogliere l’occasione di farsi avanti per l’adorato figlioletto, pubblicando nello specifico un post ironico sul suo profilo Instagram.

Nel suddetto post, l’attrice piemontese ha dunque dichiarato di aver preso il posto del figlio nella sua concessionaria, trovando il sostegno di moltissimi ammiratori. Chiaramente all’oscuro della vicenda, chissà se Francesco Oppini deciderà di continuare la sua avventura a Canale 5…

Sua madre sembra intanto decisamente convita che lo debba fare!