GF Vip, ex di Belen Rodriguez come concorrente

Nel suo passato c'è Belen Rodriguez, ma nel suo presente potrebbe esserci l'ingresso nella Casa più spiata d'Italia.

Alfonso Signorini ha già annunciato che il Grande Fratello Vip è pronto ad allungarsi fino a febbraio e che nelle prossime settimane entreranno nuovi concorrenti. Per il momento i nomi non sono stati resi pubblici, ma secondo una rivelazione inedita di Gabriele Parpiglia probabilmente entrerà un ex fidanzato di Belen Rodriguez.

Ex di Belen al GF Vip

Gabriele Parpiglia, a Casa Chi, ha rivelato che un ex di Belen Rodriguez sarebbe pronto per fare il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando di Gianmaria Antinolfi, che è finito su tutti i giornali per aver avuto un breve flirt con la showgirl argentina durante l’estate 2020. La loro è stata una relazione davvero molto breve, ma nonostante questo sono stati al centro del gossip.

Non tutti sanno, però, che Antinolfi ha avuto una storia anche con Dayane Mello, che in questo momento si trova all’interno del grande fratello. “Forse ci sarà anche un maschio alfa. Un maschio alfa è stato cercato. Vi dico che non è famoso in tv. Quella del GF Vip è stata una ricerca dettagliata. Lui è molto famoso grazie a Chi, però non l’abbiamo mai intervistato. Lui ha avuto molte fidanzate famose. Ha tenuto banco tutta l’estate sulle copertine dei settimanali, ma poi è svanito nel nulla.

Sì, è Gianmaria Antinolfi. Lui è l’ex compagno di Belen Rodriguez, Dayane Mello, pare abbia conosciuto anche Soleil Sorge. In questo caso però metto un freno sul suo ingresso, perché so che deve ancora capire bene. Si tratta del prolungamento fino a febbraio, che potrebbe influire sulle sue attività lavorative. Però so che Antinolfi è il maschio alfa, se entrasse scatenerebbe delle dinamiche” ha dichiarato Gabriele Parpiglia.

Gianmaria Antinolfi potrebbe, dunque, entrare presto al GF Vip, se il lavoro glielo permette.

A varcare la porta rossa, però, potrebbe esserci anche una famosa fidanzata dell’ultima edizione di Temptation Island. Si tratterebbe di Carlotta Dell’Isola, che ha ottenuto un successo incredibile durante la trasmissione. “Il direttore Alfonso Signorini ci ha dato un input per indagare e da quell’input è venuto fuori un nome: Carlotta Dell’Isola. So che Carlotta, compagna di Nello, è stata contattata per il Grande Fratello Vip. Carlotta recentemente è stata anche al Maurizio Costanzo Show ed è venuta fuori per la sua simpatia, ricorda un po’ la Ilary Blasi degli esordi.

Sia per somiglianza fisica, sia per simpatia” ha dichiarato il giornalista. Non ci resta che aspettare per vedere se ci saranno realmente questi ingressi.