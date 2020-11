Tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese la passione è alle stelle: i due sono stati paparazzati mentre si scambiavano baci infuocati.

Dopo la fine dell’amore per Stefano De Martino e un breve flirt con Gianmaria Antinolfi, Belen Rodriguez sembra finalmente aver ritrovato la serenità: lei e Antonino Spinalbese sono stati paparazzati mentre si scambiavano dei baci bollenti.

Belen: il bacio a Antonino

La passione è alle stelle tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. I due sono stati pizzicati da Chi mentre si scambiavano baci bollenti, senza nascondersi alla vista dei paparazzi. La storia tra i due è cominciata in sordina durante una vacanza a Ibiza ma dopo pochissimo sono usciti allo scoperto: sembra che la showgirl abbia voluto evitare le attenzioni morbose dei paparazzi attorno alla sua nuova storia d’amore e per questo è stata lei in prima persona a postare sui social i primi scatti in compagnia del giovane hair stylist milanese.

Finora Antonino era stato lontano dalla cronaca mondana, ma a quanto pare le attenzioni ricevute da quando la sua storia con l’argentina sarebbe cominciata non sempre sarebbero state a lui gradite.

Al momento Belen sembra essere innamorata pazza di lui, e sui social la showgirl ha più volte replicato contro coloro che l’hanno criticata per la fine della sua storia con De Martino (che nel frattempo è stato pizzicato con la modella Mariacarla Boscono). La showgirl e il ballerino non hanno rilasciato dichiarazioni in merito alla loro seconda, chiacchierata, rottura.