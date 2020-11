Ylenia Carrisi e i suoi 50 anni, Romina: “Il nostro amore non finirà”

Ylenia Carrisi: la mamma Romina Power ha voluto ricordare la figlia, nel giorno del suo compleanno, con un tenero messaggio su Instagram.

Il 29 novembre di ogni anno, è un giorno molto particolare per Al Bano e Romina Power. Proprio in questo giorno, infatti, la loro figlia scomparsa, Ylenia Carrisi, avrebbe compiuto gli anni. Mai come questo anno, l’assenza della ragazza si fa sentire.

Il 29 novembre 2020, infatti, Ylenia avrebbe compiuto esattamente 50 anni. La mamma di lei, Romina Power, ha voluto ricordarla con un lungo e commuovente messaggio su Instagram. Per lei, l’amore che la lega alla figlia, nonostante l’assenza, non è mai finito. “I compleanni sono pensati per essere trascorsi insieme. Dovrebbero essere pieni di gioia, risate e festeggiamenti. I compleanni riportano i ricordi, tracciano la nostra vita e ci danno un senso del tempo che passa.

Tuttavia, su un altro piano, l’eterno presente collega tutte le persone con cui condividiamo una profonda connessione. In quel piano siamo sempre insieme e l’amore che abbiamo provato l’uno per l’altro rimane eterno”. Così ha voluto ricordare Romina, la sfortunata Ylenia.

Il messaggio di Romina Power

Non è finita qui. “Non importa quanto difficile possa essere il nostro Karma, non c’è fine all’amore e questo è ciò che vince alla fine.

Possa il nostro amore splendere per sempre”. Così ha concluso la cantante. Insomma, per la Power, nonostante qualche anno fa sia stata dichiarata la morte presunta di Ylenia, da parte delle autorità americana, ancora niente è chiuso. Animata dal forte amore che lega ogni mamma alla propria figlia, sta continuando lei stessa, personalmente, le indagini per ritrovare la sua Ylenia.