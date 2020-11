GF Vip, Dayane Mello pronta a lasciare: “Voglio tornare da mia figlia”

Dayana Mello ha deciso di lasciare il GF Vip ora che il programma è stato prolungato per altri due mesi.

Ora che ha appreso come gli altri concorrenti che il GF Vip proseguirà fino all’8 febbraio anche Dayane Mello ha confermato di voler lasciare al più presto lo show per fare ritorno da sua figlia Sofia.

Dayane Mello lascia il GF Vip

A differenza degli altri concorrenti Dayane Mello non ha parlato granché della sua decisione di lasciare la casa del GF Vip, ma ha confermato di essere ormai decisa ad abbandonare il programma: “Non posso restare. Ho bisogno di rivedere mia figlia. […] Non riesco a togliermi la voce di mia figlia dalla testa che mi dice “mamma ho saputo che devi rimanere…” era triste. Ho già perso tante cose di lei, il suo primo giorno di scuola, ha perso due dentini”, ha dichiarato la modella madre della piccola Sofia, nata dalla sua relazione con Stefano Sala.

Come lei anche Elisabetta Gregoraci ha confermato di non voler trascorrere le feste natalizie lontana da suo figlio, Nathan Falco, che ormai non vede da circa due mesi. Per incoraggiare i concorrenti a restare nel reality show – nonostante sia stato prolungato di ben 2 mesi rispetto alla data iniziale – Alfonso Signorini aveva permesso loro di ascoltare alcuni messaggi dei loro cari. Tutti sono stati incoraggiati a restare nel programma, ma nonostante questo la Gregoraci, Francesco Oppini ed Enock Barwuah hanno praticamente confermato che lasceranno la casa di Cinecittà nei prossimi giorni.

A dicembre ben 9 nuovi concorrenti sarebbero attesi all’interno del reality show (tra questi l’unico confermato al momento sembra essere Cristiano Malgioglio).