GF Vip, Zorzi disperato per l’addio di Oppini: “So cosa farai”

Tommaso Zorzi è disperato dal fatto che Francesco Oppini voglia lasciare il Grande Fratello Vip nei prossimi giorni.

La notizie che il GF Vip si svolgerà fino a febbraio ha mandato sotto shock i concorrenti del reality show, molti dei quali hanno deciso di ritirarsi nel programma nei prossimi giorni. Tommaso Zorzi è tornato a parlare con Francesco del suo possibile addio allo show.

Zorzi disperato per Francesco: i motivi

Tommaso Zorzi ha confidato all’amico Francesco Oppini la sua preoccupazione nel dover cominciare un nuovo percorso nel reality show con altri concorrenti e in particolare senza di lui. Il figlio di Alba Parietti ha infatti lasciato intendere che probabilmente lascerà il reality show insieme a Elisabetta Gregoraci (che si è detta intenzionata a tornare dal figlio) e a tal proposito ha tentato di consolare Tommaso dicendo: “L’ultima cosa che voglio è dar problemi alle persone a cui voglio bene, aspetta di vedere cosa succederà”, ha affermato, mentre Zorzi ha risposto:

“Io sono disperato che tu te ne voglia andare.

So cosa sceglierai di fare e ti sostengo in tutte le tue scelte”. I due sono diventati buoni amici all’interno del reality show e l’influencer ha più volte espresso la sua preoccupazione di dover restare all’interno dello show senza i suoi amici. Per il momento anche Maria Teresa Ruta lo ha confortato affermando che finché resterà all’interno del reality show anche lei gli starà accanto. I concorrenti sono reclusi nella casa di Cinecittà da oltre due mesi e nessuno di loro avrebbe creduto che il programma fosse prolungato per altri due mesi.