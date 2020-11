Dopo le bagarre delle ultime ore nella Casa del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta chiarisce con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi

Ore particolarmente difficili quelle ultime trascorse nella Casa del Grande Fratello Vip tra Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Diverse incomprensioni hanno di fatto incrinato il loro speciale rapporto, suscitando ansia in tantissimi fan. Le critica della presentatrice hanno mandato in crisi l’influencer milanese, che ha quindi cercato il supporto di Stefania Orlando e Francesco Oppini.

Stanca dell’accaduto, Stefania ha poi deciso di affrontare direttamente la situazione confrontandosi con Maria Teresa.

Le due hanno così avuto modo di chiarire senza troppi giri di parole. La Orlando ha precisato alla Ruta come si sia allontanata dal loro trio per avvicinarsi ad altre persone. Poi però ha cercato di tranquillizzare la conduttrice piemontese in merito alla loro amicizia anche fuori dalla Casa.

Il chiarimento tra Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando.#GFVIP pic.twitter.com/st7mCTbw13 — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) November 29, 2020

.

Il chiarimento (e il bacio) tra Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi.#GFVIP pic.twitter.com/KsYqyTFZ6u — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) November 29, 2020

Il chiarimento non è tuttavia avvenuto solo con Stefania, bensì anche con Tommaso. Maria Teresa Ruta è infatti uscita in giardino inondando di baci e abbracci il blogger, che ha subito accettato di buon grado la rappacificazione.

Tutto sembra dunque tornato al meglio per i tre amici più divertenti della Casa del Gf Vip 5.