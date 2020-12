Gf Vip, Malgioglio svela un retroscena a Zorzi: “Non potevo dirlo”

Consolando Tommaso Zorzi Cristiano Maglioglio si è lasciato sfuggire che entrerà un nuovo concorrente gay al GF Vip.

Appena entrato al Grande Fratello Vip Cristiano Malgioglio si è lasciato sfuggire una clamorosa indiscrezione dopo che Tommaso Zorzi si è lamentato per il numero di concorrenti femminili all’interno della casa.

GF Vip: il retroscena di Malgioglio

Quando Tommaso Zorzi si è lamentato osservando che la maggior parte dei concorrenti di questa edizione del GF Vip siano femmine, Malgioglio – new entry di questa edizione – si è lasciato sfuggire che presto entrerà un concorrente gay all’interno della Casa.

La voce è in circolazione già da qualche settimana e, stando a quanto confermato da Signorini stesso, si tratterà di un vip per cui lo stesso Tommaso avrebbe mostrato un certo interesse.

“Qui ci sono pochi maschi, come mai? Qua sono tutte donne 10 femmine e 3 maschi. Qua gli uccelli sono tutti morti. Non ci sono proprio uccelli. Ma dove sono i maschi? Vabbè adesso tanto arriverà un altro gay.

Oddio questo non lo potevo dire, Dio ora Signorini mi bacchetterà, non potevo. Vabbè significa che questo non sarà più il Grande Fratello ma la Grande Sorella o il Gay Brother”, ha detto Malgioglio tra l’ilarità generale. Oltre al nuovo concorrente gay sono attesi ben 9 nuovi volti vip all’interno della casa, mentre molti degli attuali concorrenti hanno fatto sapere che lasceranno il programma nei prossimi giorni (visto che lo show è stato prolungato per altri due mesi).