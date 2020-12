Tutto quello che si sa su Lucrezia Comanducci, la bella corteggiatrice di Uomini e Donne che ha ammaliato Gianluca e Armando

Lucrezia Comanducci è una delle corteggiatrice di Uomini e Donne che stanno facendo maggiormente parlare di sé. La 25enne era uscita sia con il tronista Gianluca sia con Armando del Trono Over, ma poi, non trovandosi a proprio agio nel programma, aveva deciso di lasciare.

Tornata infine negli studi di Canale 5 dopo un mese solo per Armando, la protagonista romana si è sempre distinta per la sua estrema riservatezza, che rende difficile reperire informazioni su di lei nonché sulla sua vita privata e sentimentale.

Non sappiamo nemmeno con certezza quale sia la sua professione attuale, ma la sua presenza nel dating show mariano potrebbe cambiarle letteralmente la vita. Nonostante il suo carattere schivo, infatti, Lucrezia Comanducci ha sempre mostrato determinazione e sicurezza, senza timore delle telecamere.

Intanto a Uomini e Donne la bella corteggiatrice, come detto, ha già richiamato le attenzioni di Gianluca e Armando. Lucrezia sta al momento conoscendo entrambi, rimandando per ora la dichiarazione ufficiale relazioni alla decisione di uno dei due. Nel mentre, sempre nella trasmissione Mediaset è anche scoppiata una discussione proprio tra Lucrezia e i due uomini. Non resta dunque che attendere le prossime puntate per capire cosa succederà.

